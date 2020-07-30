В Рузаевском районе горело сено

В Рузаевском районе произошел пожар, который уничтожил несколько сотен тюков сена.

Днём 29 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Красное Сельцо. Загорелось сено.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Пламя уничтожило 450 тюков сена на общей площади, составляющей 500 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать все правила пожарной безопасности

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Рузаевке горел заброшенный дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru