Житель Мордовии пытался перебросить мобильные телефоны на территорию колонии

В исправительной колонии №7 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудниками указанного учреждения на прилегающей к колонии территории был задержан житель Мордовии, который пытался перебросить девять мобильных телефонов.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su