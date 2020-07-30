В Мордовии прошел конкурс ландшафтного дизайна среди осужденных

Среди отрядов осужденных исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии был проведен конкурс ландшафтного дизайна.

На суд жюри были представлены фантазии, воплощенные осужденными женщинами на цветочных клумбах.

Каждый отряд устроил презентацию, рассказывая о своей работе в стихотворной форме, воспевая красоту, благоухание и разнообразие цветов.

Проведение данного конкурса было направлено формирование эстетического вкуса конкурсанток, развитие у осужденных способности видеть красоту окружающего мира и создавать её своими руками.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su