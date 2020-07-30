Житель Ромодановского района во время ссоры ударил знакомого по голове

В Ромодановском районе местный житель во время ссоры ударил своего знакомого по голове.

Некоторое время назад 34-летний житель указанного района, ранее судимый за мошенничество, встретил своего 56-летнего знакомого, который взял у него сим-карту и долгое время не возвращал обратно. Первый гражданин в ходе беседы упомянул об этом факте. После этого между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта не менее одного раза ударил знакомого по голове.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму.

В отношении 34-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф