Мошенник, представившийся работником банка, ограбил жительницу Мордовии

В селе Старое Шайгово местная жительница была ограблена неизвестным мошенником.

Некоторое время назад жительнице указанного населенного пункта позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником отдела банка по мониторингу незаконных списаний денежных средств. Незнакомец заявил, что деньги, принадлежащие женщине, были перечислены на банковский счет мужчины, имя и фамилию которого он назвал. Гражданка заявила, что не знает упомянутого человека. Затем якобы сотрудник финансового учреждения под предлогом возврата денег попросил пострадавшую подойти к ближайшему банкомату и перечислить денежные средства на указанный им номер телефона. Женщина выполнила данные предписания. Затем незнакомец сообщил, что деньги будут зачислены на новую банковскую карту гражданки, которую ей скоро доставит курьер.

Далее пострадавшая по указанной схеме перечислила мошеннику частями 448 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф