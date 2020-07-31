Гороскоп на август 2020 года: Овны смогут реализовать свои задумки, Скорпионам не следует ссориться с близкими, а Рыбам нужно избежать депрессии

Овен

В первой половине этого месяца у Овнов будут отличные шансы, чтобы реализовать свои новые задумки, уверяют звезды. Затем наступит не самая благоприятная пора – вторая половина месяца, когда все поступающие к вам данные придется перепроверять, иначе можно будет принять неверное решение.

Совместимость: любовь – Козероги, дружба – Близнецы, карьера – Весы.

Телец

Начало месяца может озадачить Тельцов неприятностями, но вы сможете разрешить все проблемы, проявив свои лидерские качества. Если Тельцы смогут до конца месяца унять метания души и подчинить эмоции, то наступившие вскоре после этого позитивные перемены улучшат вашу жизнь.

Совместимость: любовь – Козероги, дружба – Раки, карьера – Весы.

Близнецы

Звезды советуют представителям знака Близнецы умерить свой пыл и научиться брать под контроль эмоции, в противном случае вы рискуете сорваться на своих близких людей. Также следует опасаться лени и вредных привычек, которые могут взять над вами верх. В остальном следует быть оптимистом и уметь быстро подстраиваться.

Совместимость: любовь – Рыбы, дружба – Девы, карьера – Стрельцы.

Рак

Не самый простой месяц для Раков, которые то и дело будут гадать, как поступить в той или иной ситуации. Важно, настаивают звезды, не принимать скоропалительных и необдуманных решений, при этом нельзя откладывать дела в долгий ящик. Если вам удастся сохранить спокойствие и контроль, то месяц пройдет легко.

Совместимость: любовь – Рыбы, дружба – Девы, карьера – Козероги.

Лев

В жизни Львов в этом месяце должны будут произойти важные перемены, а также множество других событий. Начало месяца будет легким и относительно спокойным, но ближе к середине события начнут мелькать, как кадры кинофильма на широком экране. Не следует рвать отношения, о чем вы потом точно будете жалеть.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Стрельцы, карьера – Рыбы.

Дева

Планы Дев на этот месяц наверняка будут сорваны множеством событий, которые будут происходить вокруг вас. Ближе к середине месяца хорошо будет применять свои деловые качества и прагматизм при разборе накопившихся дел. Эмоции могут зашкаливать, но вскоре все вернется в спокойное русло.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Козероги, карьера – Овны.

Весы

Эмоции представителей знака Весы захватят контроль и будут управлять вами в первой половине этого месяца, но уже с его середины бразды правления вернутся к разуму. Как раз в это время наступит активная фаза месяца, когда каждый ваш день будет наполнен встречами, беседами и звонками. Подводите итоги и готовьтесь начать новый этап жизни.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Козероги, карьера – Тельцы.

Скорпион

В этом месяце Скорпионов ждет множество бесед и встреч, которые вызовут у вас столько же переживаний и даже тревог. Из недопонимания могут возникать конфликтные ситуации. Если они случатся с родными и близкими людьми, то важно свести конфликт к минимуму, чтобы его последствия не стали долгосрочными.

Совместимость: любовь – Львы, дружба – Козероги, карьера – Овны.

Стрелец

Первая половина нового месяца будет хорошим временем для поиска своей половинки, поэтому звезды советуют одиноким Стрельцам не терять даром времени. Затем у Стрельцов начнется прилив сил, которые следует потратить на развитие своего успеха в бизнесе. В этот момент важно избегать недомолвок, иначе возникнет недоверие.

Совместимость: любовь – Львы, дружба – Водолеи, карьера – Тельцы.

Козерог

Начало месяца обещает быть неприятным и принести Козерогам массу дискомфорта, однако уже к его середине ситуация исправится. Правда, здесь не следует торопиться, иначе впоследствии на исправление допущенных ошибок понадобится слишком много времени. Проявите гибкость и научитесь принимать ситуацию, а не перекраивать ее под себя.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Овны, карьера – Раки.

Водолей

Водолеи должны будут удержать контроль и не позволить разбушевавшимся эмоциям принимать решения в первые дни этого месяца. Примерно с середины месяца можно будет завершить все текущие дела и продолжить продвижение к главной цели. Если проявить расторопность, то попутно можно будет запустить несколько новых проектов.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Овны, карьера – Львы.

Рыбы

Рыбы могут добиться новых высот, но данный процесс будет тесно связан с разгулом эмоций, с которого и начнется месяц. Чтобы не впасть в депрессию, следует активизироваться и участвовать во всех делах, которые просто не оставят вам времени на самокопание. В это же время важно найти опору, которая позволит вам сосредоточиться на будущем.

Совместимость: любовь – Стрельцы, дружба – Близнецы, карьера – Девы.

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