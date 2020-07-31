В Мордовии вакцинация от гриппа и пневмококка стартует в августе

В Мордовии в скором времени начнется вакцинация от гриппа и пневмококка.

В этом году вакцинация от гриппа охватит не менее 60% жителей Мордовии. Примерно 400 тысяч доз противогриппозной вакцины (для 50% населения) будет закуплено за счет федеральных средств. Поступление вакцины начнется с середины августа. Остальные дозы (для 10% населения) будут приобретены за счет средств республиканского бюджета и работодателей.

Также будет проведена вакцинация от пневмококка, являющегося одним из основных возбудителей микробной пневмонии. В этом году за счет средств республиканского бюджета будет приобретено 15306 доз. Данная прививка полагается детям и пожилым гражданам, людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом.

Первая партия вакцины от пневмококка в количестве 2600 доз будет доставлена в Мордовию к середине августа.

Особенностью рассматриваемой вакцинации является то, что обе упомянутые прививки можно сделать одновременно.

В каждой поликлинике региона уже есть перечень граждан, которых нужно привить. Последних предварительно проинформируют телефонными звонками или с помощью смс-сообщений.

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Источник: e-mordovia.ru