Дата открытия фитнес-клубов и бассейнов в Мордовии остается под вопросом

В Мордовии пока что не было принято окончательно решение о дате открытия фитнес-клубов и бассейнов.

В настоящее время в республике имеет место второй этап снятия ограничений. Переход на третий этап возможен только в случае наличия темпов прироста заболеваемости, составляющих 0,7-0,8%.

После введения третьего этапа снятия ограничений разрешается возобновить деятельность фитнес-клубов, спортивных центров и бассейнов. Тогда же смогут вернуться к полноценной работе заведения общественного питания.

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Источник: mordovmedia.ru