В Рузаевском районе 26-летний местный житель ударил ножом 15-летнего подростка

В Рузаевском районе суд вынес приговор в отношении 26-летнего местного жителя, который ударил ножом подростка.

Вечером 20 апреля нынешнего года 26-летний житель одного из населенных пунктов указанного района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим отцом. В доме, где происходила ссора, гостил 15-летний парень, проживающий по соседству. Подросток пытался успокоить 26-летнего гражданина. Последний в ответ на это ударил соседа ножом в живот.

Пострадавший был оперативно госпитализирован. Медики спасли подростка.

Решением суда в отношении 26-летнего жителя Рузаевского района была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru