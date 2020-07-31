В Ичалковском районе был задержан пьяный водитель легковушки

В Ичалковском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Днём 30 июля в селе Оброчное инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ичалковский» возле дома №9, расположенного по адресу – улица Первомайская, был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-21140. За рулем транспортного средства находился 27-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф