В Атюрьевском районе в результате ДТП пострадал 70-летний автомобилист

В Атюрьевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 70-летний водитель иномарки.

Происшествие произошло утром 30 июля на 53-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 70-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Тойота», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, а после этого совершило наезд на отбойник.

Водитель иномарки был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ».

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Источник: гибдд.рф