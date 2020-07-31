В Мордовии лесной инспектор участкового лесничества подозревается в незаконной рубке лесных насаждений

В Атюрьево сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении лесного инспектора участкового лесничества, который подозревается в незаконной рубке лесных насаждений.

Стражами порядка было установлено, что 52-летний государственный лесной инспектор участкового лесничества совершил незаконную рубку восьми дубов. В последующем подозреваемый продал лес односельчанину за 6,5 тыс. рублей.

Сумма ущерба, причиненного лесному фонду Мордовии, составила 67 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф