В Инсарском районе осудили мужчину, до смерти избившего сожительницу

В Инсарском районе суд вынес приговор в отношении мужчины, который до смерти избил свою сожительницу.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что вечером 2 мая нынешнего года 32-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании своей 33-летней гражданской супруги. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора на почве ревности. В процессе выяснения отношений мужчина жестоко избил сожительницу руками и ногами. После этого гражданин вызвал медиков.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где спустя некоторое время скончалась от полученных во время избиения травм.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 8 лет лишения свободы.

Также читайте о том, что в Рузаевском районе 26-летний местный житель ударил ножом 15-летнего подростка.

Источник: mordovia.sledcom.ru