Жителя Кадошкинского района осудили за грабеж и угон автомобиля

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Кадошкинского района, обвиняемого в грабеже и угоне автомобиля.

Стражам порядка удалось установить, что в конце марта нынешнего года 26-летний безработный житель Кадошкинского района гостил у своей подруги, проживающей в селе Краснополье Торбеевского района. Молодой человек по случаю встречи с приятельницей стал распивать спиртные напитки. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, парень вышел на улицу, где обратил внимание на стоявший неподалеку автомобиль марки ВАЗ-2114. Данное транспортное средство не было заперто, а в замке зажигания находились ключи. Молодой человек угнал автомобиль. На чужой машине парень доехал до села Перевесье Ковылкинского района, где оставил её.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела была установлена причастность молодого человека к похищению 6 литров портвейна и пачки сигарет из магазина, расположенного в Торбеево. Данное преступление также было совершено в конце марта текущего года.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф