Интернет-мошенники ограбили нескольких жителей Мордовии

В Мордовии интернет-мошенники ограбили нескольких местных жителей.

Некоторое время назад житель Ковылкинского района 1970 года рождения на популярном сайте объявлений обнаружил публикацию о продаже квадроцикла. Мужчина связался продавцом. Последний попросил перечислить предоплату в размере 10 тыс. рублей. Гражданин выполнил данную просьбу, после чего ему было прислано сообщение с реквизитами и трек-номером отправки товара в Мордовию. Затем мужчина перечислил оставшуюся часть суммы в размере 90 тыс. рублей. Квадроцикл пострадавшему в оговоренные сроки доставлен не был. Кроме того, мошенник прислал мужчине смс-сообщение, в котором выразил благодарность за перечисленные денежные средства.

В Саранске 26-летняя сотрудница сервисной компании разместила на популярном сайте объявление о продаже детской коляски. На данную публикацию в кратчайшие сроки откликнулся неизвестный парень. Для оплаты покупки в режиме онлайн незнакомец прислал горожанке ссылку на так называемый сайт-двойник, где пострадавшая ввела данные своей банковской карты, включая CVC-код. После этого с банковского счета жительницы Саранска были списаны денежные средства в сумме 13,18 тыс. рублей.

Также в Саранске 29-летний парень на одном из сайтов обнаружил объявление о продаже смартфона по очень низкой цене. Горожанин вышел на связь с продавцом, который попросил перечислить предоплату в размере 14 тыс. рублей. Житель Саранска перевел деньги, после чего автор объявления прекратил общение.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф