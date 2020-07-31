В Мордовии полицейские и священнослужитель провели со школьниками беседу о вреде алкоголя

В Рузаевском районе в рамках реализации оперативно-профилактической операции «Алкоголь-подросток» в церкви Николая Чудотворца состоялась встреча сотрудников правоохранительных органов и настоятеля данной церкви отца Григория с учениками седьмых-восьмых классов средней общеобразовательной школы №10 Рузаевки.

В ходе беседы полицейские рассказали школьника о негативном воздействии алкоголя на физическое и моральное здоровье человека. Было отмечено, что многие преступления совершаются лицами, пребывающими в состоянии алкогольного опьянения.

Отец Григорий рассказал ребятам о том, что алкоголизм снижает общий уровень нравственности и любви к труду.

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Источник: 13.мвд.рф