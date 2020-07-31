Сотрудник МВД по Мордовии принял участие в обсуждении вопросов противодействия обороту контрафакта

Подполковник полиции Адушев Борис Павлович стал участником обучающего семинара на тему: «Маркировка и система прослеживаемости продукции – эффективный метод противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации».

Организатором указанного мероприятия выступила международная ассоциация «Антиконтрафакт» совместно с «Честный знак» – ООО «Центр развития перспективных технологий» (ООО ЦРПТ) при поддержке министерства промышленности и торговли России.

В ходе семинара, который прошел в режиме онлайн-видеоконференции, были рассмотрены вопросы, связанные с маркировкой товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения продукции, правилами оборота маркированной продукции.

Борис Павлович выразил мнение, что информация, полученная в ходе обсуждений, будет способствовать повышению эффективности служебной деятельности по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

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Источник: 13.мвд.рф