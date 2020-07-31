Жительница Саранска, ударившая мужа ножом, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 25-летней местной жительницы, которая ударила ножом своего супруга.

Стражами порядка было установлено, что 25-летняя горожанка и её 32-летний муж праздновали день рождения младшего сына в комнате общежития. В определенный момент мужчина вышел в коридор, где стал разговаривать с соседями. Горожанку возмутило длительное отсутствие супруга. Возмущение привело к тому, что девушка отказалась пускать мужа обратно в комнату. В итоге произошла ссора. В определенный момент горожанка вышла в коридор и ударила ножом супруга.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины колото-резаную рану грудной клетки, проникающую в плевральную полость.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 25-летней жительницы Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф