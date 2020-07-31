МВД по Мордовии опровергло информацию о распространении наркотиков под видом конфет

Сотрудники МВД опровергли информацию о распространении в Мордовии запрещенного вещества под видом конфет.

На днях в одной из социальных сетей была размещена публикация, содержащая сведения, согласно которым в Мордовии неизвестный гражданин раздает местным жителям конфеты, имеющие в своем составе наркотики.

ГУ МВД РФ по Мордовии сообщает, что указанная информация никоим образом не соответствует действительности.

Выяснилось, что подобного рода сообщения ложного характера распространялись и в других регионах России.

Также читайте о том, что жительница Кочкурово пойдет под суд по обвинению в оставлении в опасности малолетнего ребенка.

Источник: 13.мвд.рф