В Мордовии сотрудники МЧС проводят профилактические рейды

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии проводят профилактические рейды в районах республики.

Указанные мероприятия направлены на недопущение нарушений правил пожарной безопасности, связанных с палом сухой травянистой растительности и мусора.

Сотрудники МЧС инструктируют граждан, раздают памятки и проводят профилактические беседы.

Все мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

С начала нынешнего года в Мордовии произошло 1136 загораний сухой травянистой растительности и мусора, что на 1499 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Источник: 13.mchs.gov.ru