В исправительных учреждениях Мордовии оборудованы уголки литературы и правовой информации

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии оборудованы уголки литературы и правовой информации на тему помощи осужденным, освобождающимся от отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы.

Подготовка к освобождению лиц, отбывающих наказание в учреждениях, начинается не позднее, чем за шесть месяцев до окончания срока лишения свободы.

Наиболее сложной проблемой является вопрос социализации. Социальная работа с осужденными занимает одно из приоритетных направлений в деятельности исправительных учреждений.

В библиотеках учреждений размещена актуальная правовая информация, в которой акцентировано внимание на усиление социальной направленности воспитательного процесса, решение задач ресоциализации осужденных и их социальной адаптации после освобождения.

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Источник: 13.fsin.su