В Мордовии семьям сотрудников ФСИН, оказавшимся в сложной ситуации, предоставляется материальная помощь

В УФСИН РФ по Мордовии проводится работа по оказанию помощи сотрудникам и членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Работниками управления и подведомственных учреждений была оказана добровольная материальная помощь семье начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными исправительного учреждения в связи с онкологическим заболеванием сына.

Во всех учреждениях были проведены общие собрания работников по оказанию добровольной материальной помощи. Денежные средства, собранные в добровольном порядке, были перечислены на расчетные счета.

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Источник: 13.fsin.su