В Октябрьском районе Саранска началась уборка зерновых культур

Сельхозпредприятиями Октябрьского района Саранска (ФГУП «1 МАЯ», ГУП РМ «Луховское», ГУП РМ «Тепличное», ООО «НИВА») началась уборка зерновых и зернобобовых культур.

В нынешнем году планируется убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 6480 га.

На уборке урожая в четырех сельскохозяйственных предприятиях района задействовано 24 зерноуборочных комбайна.

По состоянию на 30 июля были убраны зерновые на площади 854 га, валовой сбор в бункерном весе при урожайности 39,4 ц/га составляет 3363 тонны.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru