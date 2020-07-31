В Саранске была проведена дезинфекция придомовых территорий на улице Ярославской

В Саранске продолжается санитарная обработка придомовых территорий.

На днях дезинфекционная группа работала на улице Ярославской. Хлорсодержащими средствами были обработаны входные группы многоквартирных домов, игровые комплексы на детских площадках, а также скамейки у подъездов.

Санитарная обработка в Октябрьском районе продолжается. В первоочередном порядке дезинфицируются дворы в кварталах, где имеет место плотная жилая застройка.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске проходят рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и такси.

Источник: adm-saransk.ru