Управляющая компания в Ленинском районе Саранска ставит под угрозу начало отопительного сезона в ряде домов

Плачевная ситуация складывается в многоквартирных домах, находящихся под управлением ООО «Саранскжилсервис».

Указанная компания обслуживает 36 домов, но к новому отопительному сезону готовится не очень ответственно, что подтверждают следующие показатели деятельности: промывка системы отопления – 89 % домов от общего количества (в среднем по городу – 95%), осуществлена калибровка 45% домов (в среднем по городу – 55 %), работы по опрессовке системы отопления полностью не проведены ни в одном из МКД.

Директор ООО «Саранскжилсервис» Миронов Игорь Александрович ушел в отпуск, хотя любой коммунальщик знает, что именно сейчас нужно проводить активные работы по подготовке к отопительному сезону.

Председатели ТСЖ, домовых комитетов и собственники жилых помещений многоквартирных домов, в которых ситуация с подготовкой к отопительному сезону плачевная, по мнению городской администрации, на сложившуюся ситуация должным образом не реагируют, хотя имеют возможность сменить управляющую компанию.

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Источник: adm-saransk.ru