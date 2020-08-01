В Мордовии ДТП унесло жизнь 17-летнего парня

В Инсарском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 17-летний парень.

Происшествие произошло вечером 31 июля на 52-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительным данным, 52-летний гражданин, находившийся за рулем автобуса марки ГАЗ, совершая обгон, по касательной задел автомобиль марки «Лада-Ларгус», после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной марки ВАЗ-21101.

Пострадали 46-летняя женщина, управлявшая ВАЗом, и три её попутчика, среди которых 17-летний парень, мальчик 2013 года рождения и девочка 2007 года рождения. Все пострадавшие были доставлены в больницу Ковылкинского района. В медицинском учреждении 17-летний парень скончался. Женщина была госпитализирована. Остальные пострадавшие были отпущены домой после оказания необходимой медицинской помощи.

Известно, что на участке, где произошло ДТП, проводятся работы по ремонту дороги.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm