В Атюрьевском районе загорелась баня

В Атюрьевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.
В ночь на 1 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Курташки. Возле дома №28, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня. Огонь повредил строение на площади 36 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru