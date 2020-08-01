Житель Саранска ограбил своего нового знакомого

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад 34-летний житель Саранска, отдыхая на водоеме, расположенном на территории Октябрьского района города, познакомился с гражданином того же возраста. По случаю знакомства мужчины принялись распивать спиртные напитки. В определенный момент один из новоиспеченных знакомых решил искупаться и попросил второго гражданина посмотреть за вещами. Последний, обыскав вещи пострадавшего, похитил мобильный телефон и две банковские карты, после чего скрылся.

С помощью украденных банковских карт подозреваемый расплачивался за покупку продуктов питания и алкоголя в магазинах города. В общей сложности мужчина похитил 3660 рублей.

В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф