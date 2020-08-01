В Мордовии два уроженца Армении пойдут под суд по обвинению в сбыте фальшивых денег

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух уроженцев Армении, которые обвиняются в сбыте фальшивых денежных купюр.

В феврале нынешнего года два уроженца Армении 30- и 32-летнего возраста в небольших магазинах Мордовии расплачивались за покупку продуктов питания и алкоголя фальшивыми денежными купюрами номиналом 5 тыс. рублей, а сдачу получали настоящими банкнотами. Стоимость разовой покупки обвиняемых составляла около 300 рублей. Мужчины передвигались по республике на автомобиле марки «Киа-Рио».

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф