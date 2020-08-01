Два безработных жителя Рузаевки подозреваются в похищении металлических листов

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении двух безработных местных жителей, которые подозреваются в похищении металлических листов.

Стражами порядка было установлено, что в ночное время суток два безработных жителя Рузаевки 1964 и 1981 годов рождения похитили 25 металлических листов, которые лежали возле частного жилого дома, принадлежащего медсестре районной больницы 1997 года рождения. Украденное имущество мужчины сдали в пункт приема металла. Сумма ущерба, причиненного пострадавшей, составила 2200 рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии два уроженца Армении пойдут под суд по обвинению в сбыте фальшивых денег.

Источник: 13.мвд.рф