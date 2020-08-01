Интернет-мошенник ограбил жительницу Саранска

В Саранске местная жительница была ограблена неизвестным интернет-мошенником.

Некоторое время назад жительница Саранска 1992 года рождения в одной из популярных социальных сетей обнаружила объявление о продаже набора шампуров и сервиза по низкой цене. Девушка связалась с продавцом. Последний заявил, что товар будет прислан после перечисления на его банковский счет денежных средств на сумму 4400 рублей. Горожанка перевела деньги. После этого продавец перестал выходить на связь.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф