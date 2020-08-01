Задолженность ПАО «Т Плюс» за холодную воду составляет почти 82 миллиона рублей

У ПАО «Т Плюс» задолженность перед муниципальным предприятием «Саранскгорводоканал» за подачу холодного водоснабжения составила около 82 млн рублей.

Задолженность перед ПАО «Т Плюс» за муниципальные учреждения образования составляет 68 млн рублей. Она сложилась по причине отсутствия дополнительных источников финансирования в условиях ограниченной доходной базы муниципального бюджета.

Стоит отметить, что в нынешнем году оплата населением за горячее водоснабжение и отопление в пользу ПАО «Т Плюс» составляет 99%.

Между администрацией Саранска и действующим в июне текущего года руководством ПАО «Т Плюс» была достигнута договоренность о реструктуризации задолженности. Муниципалитет со своей стороны все обязательства по оплате задолженности исполняет в полном объеме. Но ресурсоснабжающая организация до настоящего времени не подписала договор реструктуризации.

Несмотря на все трудности, администрация Саранска обещает не допустить того, чтобы с начала отопительного сезона детские сады и школы остались без отопления.

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Источник: adm-saransk.ru