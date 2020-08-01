Житель Краснослободского района, страдающий шизофренией, был лишен водительского удостоверения

В Мордовии после вмешательства прокуратуры водительского удостоверения был лишен гражданин, который страдает шизофренией.

Сотрудниками прокуратуры Краснослободского района было установлено, что местный житель, стоящий на учете у врача-психиатра из-за шизофрении, имеет право на управление транспортными средствами категорий А, А1, В, В1, С, С1, М, хотя при указанном заболевании нельзя садиться за руль.

Прокуратура Краснослободского района обратилась в районный суд с заявлением о прекращении действия права указанного гражданина на управление транспортными средствами.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил требования в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru