В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 2 августа

В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 2 августа.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о том, что 2 августа на территории республики ожидается гроза. Кроме того, в регионе будут наблюдаться порывы западного ветра скоростью до 17 метров в секунду.

В случае грозы не следует находиться на крыше, около токоотвода и заземлителя. Также во время грозы нужно держаться подальше от электропроводки и антенн.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru