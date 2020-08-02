В Рузаевке загорелся жилой дом

В Рузаевке произошло возгорание жилого дома.

Днём 1 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Южной. Огонь повредил строение на площади 180 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелся жилой дом.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными при обращении с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru