В Рузаевке загорелся жилой дом

В Рузаевке произошло возгорание жилого дома.
Днём 1 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Южной. Огонь повредил строение на площади 180 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелся жилой дом.
Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными при обращении с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru