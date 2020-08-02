Полицейские разыскивают жителя Саранска, который пропал без вести несколько лет назад

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести местного жителя.

Николаев Геннадий Николаевич 1960 года рождения, являющийся жителем Саранска, утром 28 октября 2017 года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Известно, что мужчина хромает на левую ногу. Гражданин был одет в камуфлированную болоньевую куртку, черные брюки, вязаную шапку черного цвета и ботинки того же цвета.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8 (8342) 29-77- 44, 76-08-80 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф