В Старошайговском районе горел комбайн

В Старошайговском районе произошло возгорание комбайна.

Днём 1 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Лемдяйский Майдан. На поле загорелся комбайн.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Огонь повредил комбайн на площади 3 кв. м.

В настоящее время специалисты работают над установлением причины пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru