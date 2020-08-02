В Старошайговском районе горел комбайн

В Старошайговском районе произошло возгорание комбайна.
Днём 1 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Лемдяйский Майдан. На поле загорелся комбайн.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.
Огонь повредил комбайн на площади 3 кв. м.
В настоящее время специалисты работают над установлением причины пожара.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru