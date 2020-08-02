Жителя Саранска ограбил мошенник, представившийся сотрудником банка

В Саранске местный житель лишился денежных средств, поверив мошеннику.

Некоторое время назад жителю Саранска 1986 года рождения позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются оформить кредит на горожанина. Затем якобы работник финансового учреждения заявил, что пострадавший должен подойти к ближайшему банкомату и перечислить на безопасный счет все имеющиеся на его карте деньги. Горожанин выполнил данное предписание. На указанный мошенником счет мужчина перечислил 687 тыс. рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф