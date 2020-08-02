В Лямбирском районе горели жилой дом и надворная постройка

В Лямбирском районе произошло возгорание жилого дома и надворной постройки.

Указанное происшествие произошло днём 1 августа на территории села Атемар. На улице Лобкова загорелись жилой дом и надворная постройка. Пламя повредило строения на общей площади, составляющей 120 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома и надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru