Сотрудники полиции разыскивают жителя Саранска, который пропал без вести шесть лет назад

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается житель Саранска, который пропал без вести шесть лет назад.

Рощин Валерий Анатольевич, который является жителем Саранска, в 2014 году ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Известно, что разыскиваемый гражданин может проживать в сельской местности и работать по найму.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении жителя Саранска, могут сообщить необходимые данные по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-44, 29-77-01 или 102.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что полицейские разыскивают жителя Саранска, который пропал без вести несколько лет назад.

Источник: 13.мвд.рф