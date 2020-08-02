В Саранске загорелся трансформатор

В Саранске произошло возгорание трансформатора.

Происшествие произошло утром 1 августа на территории Октябрьского района города. На Северо-Восточном шоссе, неподалеку от железнодорожной станции 30-й километр загорелся трансформатор, который в настоящее время не эксплуатируется.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Огонь повредил бак трансформатора на площади 4 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru