В Лямбире сотрудники МЧС провели профилактическое мероприятие для воспитанников детского сада

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского районов совместно с воспитателями Лямбирского детского сада №3 «Сказка» провели для детей профилактическое мероприятие по мерам пожарной безопасности.

Дети с удовольствием принимали участие в конкурсах и викторинах. В завершении мероприятия каждому участнику и воспитателям сотрудники МЧС вручили памятки о мерах пожарной безопасности в быту и жилище.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru