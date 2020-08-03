В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Коваленко

В Саранске в течение нескольких дней будет ограничено движение транспортных средство по улице Коваленко.

В период с 15:00 3 августа до 23:00 5 августа движение и стоянка транспортных средств будут ограничены на участке, пролегающем от проспекта 60 лет Октября до многоквартирного дома №53а по улице Коваленко.

Причиной введения данного ограничения является проведение работ по ремонту автодороги.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru