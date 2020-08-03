Мэр Саранска призвал придерживаться установленных сроков при проведении земляных работ

За июль административно-техническая инспекция администрации Саранска выдала 137 разрешений на проведение земляных работ.

В прошлом месяце было принято 159 мест производства работ.

По данным на 31 июля не были завершены работы на 24 объектах. Просрочены 223 места производства работ. К нарушителям применяются штрафные санкции. На протяжении июля на нарушителей сроков производства работ было составлено 27 протоколов.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что организации, производящие разрытия в городе, четко должны придерживаться установленных сроков. Отдельно градоначальник обратил внимание на очень медленные темпы работы специалистов ПАО «Т Плюс», которые вызывают возмущение среди горожан.

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Источник: adm-saransk.ru