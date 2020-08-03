В Саранске обсудили подготовку к новому отопительному сезону

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, которое прошло 3 августа, были обсуждены вопросы, касающиеся подготовки жилого фонда города к предстоящему отопительному сезону.

Из общего количества многоквартирных домов, по данным на 1 августа, промывка выполнена в 94,5%, опрессовка – в 68,3%, калибровка – в 38,4%.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции сейчас управляющие компании процесс опрессовки снимают на видео и отправляют в «СаранскТеплоТранс», но данные ролики ресурсоснабжающая организация очень долго не просматривает, объясняя это большим объемом поступающей информации.

В Октябрьском районе одна управляющая компания подготовку к отопительному сезону ведет ненадлежащим образом. Это касается ООО «СанТехДом». Но директор компании уверяет, что текущие темпы подготовки не помешают уложиться в предусмотренные сроки.

Нарекания по подготовке к отопительному сезону поступают в адрес ООО «СанТехДом» и ООО «Саранскжилсервис». Руководитель последней управляющей компании ушел в отпуск в период самого активного периода подготовки. Горожане уже готовы выбрать другую компанию.

Мэр Саранска Пётр Тултаев призвал глав районных администраций сообщать информацию о качестве подготовки к отопительному сезону жителям конкретных домов. Также градоначальник отметил, что в том случае, если управляющая компания недобросовестно относится к своим обязанностям, следует обращаться в специализированную комиссию по вопросу о лишении лицензии.

Подготовка образовательных учреждений к новому отопительному сезону ведется по графику.

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Источник: adm-saransk.ru