В Большеберезниковском районе сгорел жилой дом

В Большеберезниковском районе произошел пожар, который уничтожил частный жилой дом.

Указанное происшествие произошло утром 2 августа на территории населенного пункта Симкино. На улице Ленина загорелся частный жилой дом №8. Пламя полностью уничтожило постройку на площади 80 квадратных метров.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Сгоревший дом принадлежал 62-летней гражданке.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru