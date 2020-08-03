В Лямбирском районе в ДТП погиб 64-летний мужчина

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 64-летний гражданин.

Происшествие произошло днём 31 июля на 1-м километре дороги, пролегающей между Саранском, Большими Березниками, Дубенками и Новой Удой. По предварительной информации, 64-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Шевроле-Нива», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Автомобилист был доставлен в одну из больниц Саранска, где спустя некоторое время скончался от полученных травм.

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Источник: гибдд.рф