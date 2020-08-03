В Лямбире в результате ДТП пострадали два человека

В Лямбире произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Вечером 1 августа 32-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай-Солярис», на улице Октябрьской врезался в автомобиль марки ВАЗ-2110, двигавшийся в попутном направлении. После этого иномарка выехала за пределы проезжей части. Затем данное транспортное средство врезалось в столб.

Медицинская помощь понадобилась водителю иномарки и его 31-летней попутчице.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф