В Кадошкино 69-летний автомобилист сбил 75-летнего велосипедиста

В Кадошкино 75-летний велосипедист попал под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло утром 2 августа на улице Октябрьской. Автомобиль марки ВАЗ-21093, которым управлял 69-летний гражданин, совершил наезд на 75-летнего велосипедиста.

Пострадавший доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Известно, что в момент ДТП автомобилист был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф