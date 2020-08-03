В Кадошкино 69-летний автомобилист сбил 75-летнего велосипедиста

В Кадошкино 75-летний велосипедист попал под колёса легкового автомобиля.
Происшествие произошло утром 2 августа на улице Октябрьской. Автомобиль марки ВАЗ-21093, которым управлял 69-летний гражданин, совершил наезд на 75-летнего велосипедиста.
Пострадавший доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Известно, что в момент ДТП автомобилист был трезв.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф