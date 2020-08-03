Два жителя Саранска жестоко избили собутыльника

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые жестоко избили своего знакомого.

Некоторое время назад три жителя Саранска 37-, 34- и 63-летнего возраста распивали спиртные напитки в квартире одного из них. В определенный момент попойки младший участник застолья попросил у 63-летнего знакомого мобильный телефон. Мужчина хотел посмотреть смартфон. Старший участник застолья ответил отказом. В ответ на это 34-летний гражданин принялся избивать 63-летнего мужчину. Третий участник попойки присоединился к избиению пострадавшего.

Затем собутыльники принесли 63-летнего гражданина, который совсем не двигался, к двери его квартиры, позвонили в дверной звонок и поспешили скрыться. Супруга пострадавшего, открывшая дверь, вызвала медиков. Мужчина был доставлен в одну из больниц Саранска. Медики диагностировали у гражданина многочисленные переломы ребер.

Собутыльники пострадавшего были задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф